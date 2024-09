Chiara si è presentata in procura a Parma, in seguito alla vicenda dei neonati interrati a Traversetolo.

Chiara si è presentata in procura a Parma, in seguito alla vicenda dei neona...

La 21enne Chiara, residente a Traversetolo, è in arresti domiciliari dal 20 settembre, accusata di omicidio premeditato e occultamento di cadavere, a seguito del ritrovamento di due neonati sepolti nel suo giardino. Durante un interrogatorio, ha deciso di non rispondere.

La giovane Chiara, una 21enne residente a Traversetolo, è sotto arresti domiciliari dal 20 settembre, in seguito ad essere stata accusata di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Il giudice per l’istruttoria preliminare del tribunale di Parma, Luca Agostini, ha tentato di interrogarla, ma la ragazza ha deciso di non rispondere. I capi d’accusa sono scaturiti dal ritrovamento di due corpi di neonati (evidentemente suoi figli), sepolti nel giardino della sua abitazione situata a Vignale di Traversetolo.