Tragedia del Natisone, la Procura della Repubblica di Udine ha notificato oggi la chiusura delle indagini ai difensori delle quattro persone indagate per la morte di tre ragazzi, ovvero Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar.

Chiuse le indagini per la tragedia del Natisone: chi sono i quattro indagati

La Procura di Udine ha fatto pervenire l’avviso di fine indagini ai difensori delle quattro persone coinvolte nell’indagine per la tragedia del fiume Natisone, dove persero la vita tre ragazzi, Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, durante la piena. I quattro indagati sono tre vigili del fuoco, ovvero il capoturno Andrea Lavia, 60 anni, di Fagagna, Luca Mauro, 49 anni, di Latisana, ed Enrico Signor, di 58 anni, di Udine. Tutti e tre erano in servizio nella sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine durante le fasi drammatiche del salvataggio, non riuscito, dei tre giovani. La quarta persona indagata è Michele Nonino, 40 anni, di San Giovanni al Natisone, operatore della sala operativa regionale emergenza sanitaria (Sores).

L’accusa è di omicidio colposo

Le quattro persone indagate per la tragedia del fiume Natisone sono accusate di omicidio colposo per la morte dei tre ragazzi rumeni Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, inghiottiti dal fiume lo scorso 31 maggio. Il fascicolo si concentra principalmente sulle modalità della gestione dei soccorsi e sui tempi di intervento