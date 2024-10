Chiusura del reparto di pediatria per problemi di igiene a Moncalieri

Dal pomeriggio di mercoledì 23 ottobre, il reparto di pediatria dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri, in provincia di Torino, è stato chiuso a causa di problemi di igiene legati alla presenza di roditori. Sebbene i topi non siano stati avvistati, la scoperta di escrementi ha sollevato preoccupazioni tra i genitori dei piccoli pazienti, portando all’intervento immediato dell’ASL To 5.

Intervento dell’ASL e derattizzazione

La presenza di escrementi ha spinto i genitori a segnalare la situazione, attivando così le procedure di derattizzazione. Il dottor Pier Luigi Montironi, intervistato da “Mattino Cinque News”, ha confermato che tre dei cinque bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre gli altri due sono stati trasferiti nel reparto di ginecologia. Non verranno accettati nuovi ricoveri fino a quando non sarà ripristinata la sicurezza del reparto.

Attività di pronto soccorso e ristrutturazioni

Nonostante la chiusura, le attività di pronto soccorso pediatrico sono continuate, ma i ricoveri sono stati sospesi. Montironi ha spiegato che sono già iniziate le operazioni di derattizzazione e che sono previste anche opere di mini-ristrutturazione per adeguare la struttura. “Cerchiamo di sopperire con la nostra professionalità alla carenza della struttura”, ha aggiunto il medico, sottolineando l’importanza di garantire un ambiente sicuro per i pazienti.

Implicazioni per la salute pubblica

La chiusura del reparto pediatrico solleva interrogativi sulla salute pubblica e sull’igiene negli ospedali. La presenza di roditori può rappresentare un serio rischio per la salute dei pazienti, in particolare per i più vulnerabili come i bambini. È fondamentale che le strutture sanitarie adottino misure preventive per evitare situazioni simili in futuro, garantendo così un ambiente sicuro e salubre per tutti.