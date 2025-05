Cinema: Mattarella, 'pericolosa chiusura sale, no logiche commerciali, intervengano Istituzioni'

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Anche quest’anno va sottolineato che le sale cinematografiche soffrono una pericolosa erosione che le sta sottraendo a città e quartieri. Circostanze obiettive penalizzano i gestori, ma non ci si può rassegnare a logiche commerciali e di mercato c...

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – "Anche quest’anno va sottolineato che le sale cinematografiche soffrono una pericolosa erosione che le sta sottraendo a città e quartieri. Circostanze obiettive penalizzano i gestori, ma non ci si può rassegnare a logiche commerciali e di mercato che non tengono adeguatamente in considerazione il cinema, inteso anche come valore sociale, come occasione di incontro, di ritrovo, di condivisione.

Le istituzioni –sia nazionali sia locali- hanno la responsabilità di governare questi processi". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della presentazione al Quirinale dei candidati ai 'David di Donatello'.

"È un tema che riguarda l’intero campo dell’arte, della cultura, dello spettacolo: anche il teatro, la danza, la musica -ha ricordato il Capo dello Stato- esprimono qualità e talento, sovente straordinari, e il loro proporsi a pubblici più limitati non può essere motivo di penalizzazione".