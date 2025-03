Cinema: Orfini (Pd), 'settore in crisi e governo fa finta di non vedere, Giuli riferisca alla Camera'

Cinema: Orfini (Pd), 'settore in crisi e governo fa finta di non vedere,...

Cinema: Orfini (Pd), 'settore in crisi e governo fa finta di non vedere,...

Roma, 26 mar (Adnkronos) – "Un modo per testimoniare l’amore e l’impegno verso un settore che sta vivendo una grave sofferenza a causa di un governo che guarda con ostilità all’industria cinematografica e audiovisiva." Lo ha detto il deputato democratico e componente della commissione Cultura della Camera Matteo Orfini intervenendo a Montecitorio alla proiezione del film "C’è un posto nel mondo" di Francesco Falaschi.

"Nonostante i tentativi di nascondere la realtà il settore cinematografico italiano è in grave sofferenza. Le produzioni sono bloccate e un numero enorme di maestranze, che rappresentano il valore della nostra tradizione, sta migrando in altri settori pur di lavorare. È una situazione molto grave ed è tempo di cambiare passo -ha proseguito Orfini-. Per questo ribadiamo la richiesta al presidente della Commissione Cultura della Camera Mollicone di avviare un ciclo di audizioni sulla risoluzione del Pd sullo stato del settore e sulle prospettive per il suo rilancio. Chiediamo un dibattito approfondito che veda coinvolte le associazioni di categoria e lo stesso ministro Giuli. Continuare a negare l’esistenza della crisi è una scelta irresponsabile che va scongiurata: serve un’operazione verità".