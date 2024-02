Cio: Tas conferma la sospensione del Comitato Olimpico russo

Londra, 23 feb. (Adnkronos) – Il Comitato Olimpico russo (Roc) resta sospeso dal Comitato Olimpico Internazionale dopo che oggi è stato respinto un ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport (Tas). Il Cio ha sospeso la Roc il 12 ottobre dello scorso anno, dopo che aveva preso una decisione unilaterale il 5 ottobre di includere tra i suoi membri le organizzazioni sportive regionali che erano sotto l'autorità del Comitato Olimpico ucraino. Queste organizzazioni regionali si trovavano all’interno dei territori annessi dall’esercito russo durante l’invasione dell’Ucraina.

Il Tas ha ritenuto che la decisione iniziale del comitato esecutivo del Cio "non violasse i principi di legalità, uguaglianza, prevedibilità o proporzionalità". La decisione non pregiudica la capacità dei singoli atleti russi di competere come neutrali ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, a condizione che soddisfino i criteri di ammissibilità imposti dal Cio.