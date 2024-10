Si parla di una difficoltosa situazione tra Turchi e Russo, alimentata da una voce poco gradevole che coinvolgerebbe un presentatore: “Da sempre nutre un interesse per lei”.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo stanno vivendo un momento difficile?

La notizia, emersa inaspettatamente durante la settima puntata del Grande Fratello, ha suscitato molte discussioni. Una persona ha contattato Grazia Sambruna, la quale ha condiviso la notizia tramite MowMag. Insomma, vi ricordate le voci fantasiose su Stefano De Martino? Ebbene, sembra che ci sia di più…

Messo al centro della scena, il conduttore chiama il concorrente nel Confessionale

dove quest’ultimo, dopo essersi accertato che la moglie non potesse udire, confessa: “Temo che lei sia stanca del nostro legame, di me insomma. È attratta dai Superman, mentre io non posso più essere tale alla mia età. Desidero solamente vivere serenamente la mia vecchiaia e stare con mia figlia, ma sembra un’aspettativa eccessiva. Non credo che Carmen mi abbia tradito. O, quantomeno, spero di no.”

Sebbene già ci aspettiamo di vedere questa coppia a ‘Temptation Island’ – un reality che, tra l’altro, loro non hanno ancora sperimentato – il riferimento a ‘Superman’ ha attirato la nostra attenzione. L’articolo di MowMag prosegue, rivelando che a gennaio 2024 era circolato un gossip stravagante su una presunta relazione tra Carmen Russo e Stefano De Martino. Anche se la notizia era stata categoricamente smentita dall’interessata, alcune fonti vicine a Turchi e Russo insinuano: “A lei piacciono gli uomini più giovani e muscolosi. Inoltre, era il modello per Stefano da giovane. Chissà, potrebbe essere successo qualcosa.”

Facendo voli di fantasia: Belen Rodriguez ha raccontato di aver contattato dodici donne con cui il marito le aveva tradito? È possibile che tra queste ci fosse Carmen Russo. Solo a pensarci, rimaniamo stupefatti!

Esiste davvero un “superman” come Stefano nella crisi tra Enzo Paolo e Carmen?

Nel #GrandeFratello si manifesta la tensione matrimoniale fra #EnzoPaoloTurchi e #CarmenRusso. Lui è intenzionato a lasciare sia il programma che la consorte? Si lamenta del fatto che a lei attraggono i “Superman”, ma che dire del suo presunto flirt con #StefanoDeMartino? Si vocifera che… 😈