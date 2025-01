Cittadinanza: Majorino (Pd), 'a referendum daremo battaglia per estensione diritti'

Cittadinanza: Majorino (Pd), 'a referendum daremo battaglia per estensio...

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Sul referendum sulla cittadinanza daremo battaglia nel nome dell’estensione dei diritti e per superare una legislazione particolarmente arretrata. Si tratta di un referendum promosso da un vasto arco di soggetti, tra cui numerose associazioni dei nuovi cittadini, persone a cui per troppo tempo è stata tolta la voce. Lotteremo al loro fianco”. Così in una nota Pierfrancesco Majorino della segreteria del Partito Democratico, responsabile Immigrazione.