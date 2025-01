"Civico 25, Il Gusto dell'Inclusione", un progetto di solidarietà a Castel Bolognese

A Castel Bolognese, il 1° maggio 2025 aprirà “Civico 25 – Il Gusto dell’Inclusione”, un’iniziativa che unisce la ristorazione alla solidarietà. Situata al numero 444 di via Papa Giovanni XXIII, la pizzeria disporrà di 80 posti a sedere e altrettanti all’esterno, e si pone come punto di riferimento per l’inclusione sociale.

Un progetto per offrire lavoro alle persone con disabilità

Eugenio Iannella, fondatore del progetto, ha spiegato che l’obiettivo principale è offrire lavoro ai ragazzi con disabilità, formando un team in cui l’80% del personale avrà una fragilità. Non si tratta solo di trovare bravi camerieri o pizzaioli, ma di selezionare persone con un cuore grande, capaci di ascoltare e aiutare.

Un’accademia della pizza per promuovere l’autonomia

Il progetto prevede anche la creazione di un’accademia della pizza, con cui i ragazzi verranno formati per acquisire competenze specifiche nel settore e promuovere la loro autonomia lavorativa. Eugenio ha ricevuto numerosi ringraziamenti da parte dei genitori, che hanno mostrato sostegno e gratitudine per questa iniziativa che finalmente dà voce ai loro figli.

Una storia di determinazione e resilienza

La storia di Eugenio è una testimonianza di resilienza. Dopo aver perso il lavoro insieme alla moglie durante la pandemia, Eugenio ha trovato una soluzione attraverso il sostegno della proprietaria di un locale sfitto a Castel Bolognese, dove ha avviato il progetto Civico 25 nel giugno 2020. Nonostante le difficoltà, incluso il danno subito durante l’alluvione nel 2023, Eugenio ha continuato a perseguire il suo sogno.

Un legame profondo con la disabilità

Eugenio ha sempre cercato di assumere persone con disabilità nei posti dove ha lavorato, ma spesso si è trovato di fronte a difficoltà. Grazie al suo impegno, ha già assunto Michael, un ragazzo che sta apprendendo anche l’arte della pizza.

Civico 25: un traguardo importante per l’inclusione sociale

Civico 25 non è solo un ristorante, ma un simbolo di inclusione sociale. Eugenio, insieme alla sua squadra, dimostra ogni giorno che il lavoro è un diritto per tutti e che l’inclusione deve essere una priorità per la nostra società.