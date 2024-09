Pharma Data Factory ha stilato una classifica dei farmaci e integratori più richiesti in Italia. La Lombardia si conferma la regione più attenta (o forse più ipocondriaca) nel preparare un kit SOS per le vacanze, seguita da Veneto e Campania. Al contrario, i residenti di Sardegna e Friuli Venezia Giulia sembrano essere i meno preoccupati al riguardo.

I farmaci e gli integratori più venduti: al primo posto il paracetamolo

Il paracetamolo si posiziona al primo posto nella classifica dei medicinali più richiesti, appartenente al gruppo degli analgesici e antipiretici. Grazie alla sua versatilità d’uso, il paracetamolo continua a essere il preferito dagli italiani.

Al secondo posto gli antibiotici essenziali

In seconda posizione troviamo gli antibiotici, fondamentali per il trattamento delle infezioni batteriche. Tuttavia, l’uso improprio e eccessivo di questi farmaci è una preoccupazione crescente. Un impiego inadeguato rispetto alla propria patologia può ridurre l’efficacia del farmaco e portare alla formazione di forme di resistenza agli antibiotici, rendendo più difficile il trattamento delle infezioni che normalmente verrebbero curate con gli stessi antibiotici.

Al terzo posto la vitamina D

Al terzo posto troviamo la vitamina D, utilizzata principalmente per combattere l’osteoporosi. Grazie al suo ruolo fondamentale nella protezione delle ossa, la vitamina D è particolarmente impiegata dalle donne in menopausa, che ne fanno un uso più frequente.

E per il resto?

In seguito troviamo il medicinale più usato per problemi di asma o per chi fuma troppo (quarto posto), il farmaco per la cura del diabete e di tipo 2 e dell’obesità, i fermenti lattici, gli ansiolitici, l’antibatterico intestinale, l’acido acetilsalicilico e gli antiasmatici.