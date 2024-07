Steven Parpanesi ha deciso di pagare i funerali di Clelia Ditano, morta nel vano ascensore, anche se non si conoscevano.

Steven Parpanesi non conosceva Clelia Ditano, ma ha deciso di pagare i funerali della 25enne morta dopo essere precipitata dal quarto piano nel vano ascensore. Quando Steven è venuto a conoscenza di questa tragedia, ha subito pensato alla sorella Kimberly che, nel 2020, si è tolta la vita gettandosi dal sesto piano, quando aveva solo 19 anni. “Appena ho visto i servizi in tv la cosa mi ha toccato. Io, come la famiglia di Clelia, non vengo dall’oro. Il fatto che lei stesse mettendo da parte i soldi per la patente mi ha fatto scattare qualcosa. Ho pensato: se la famiglia non ha da dare i soldi per la patente, cosa deve fare?” ha dichiarato il giovane.

Il giovane ha voluto fare del bene capendo il dolore della famiglia di Clelia

Steven Parpanesi ha spiegato che capisce il dolore della famiglia di Clelia e sa quante spese occorre sostenere. “Io mi sono sentito di fare questo gesto, senza pensarci mezza volta” ha spiegato. Il 26enne ha contattato la famiglia della ragazza e ha subito inviato un bonifico, nonostante non sia ricco, ma si mantenga con un lavoro semplice. Steven ha spiegato che vorrebbe conoscere la famiglia della 25enne di persona, anche solo per dare loro un abbraccio. Qualche tempo fa il 26enne aveva realizzato un’opera di street art lunga 70 metri dedicata alla sorella a Mesagne e quando gli è stato chiesto se lo farà anche per Clelia ha risposto che non c’è nulla in programma ma che potrebbe farlo, perché fare del bene lo fa stare bene.