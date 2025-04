Codice strada: Mit, in primi 3 mesi -20,4% morti e ritirate 17.607 patenti**

Roma, 5 apr. – (Adnkronos) – Nei primi tre mesi dall'entrata in vigore del Codice (14 dicembre 2024 – 13 marzo 2025), sono state ritirate 17.607 patenti, con un focus primario sul contrasto alla distrazione, in particolare sull'utilizzo improprio del cellulare alla guida, che si conferma la principale causa di ritiro Lo comunica il Mit in una nota in cui sottolinea come "i dati dimostrano che non vi è stata alcuna 'caccia' a chi utilizza determinate sostanze, nemmeno per questioni mediche, così come per il consumo di alcol alla guida, i cui limiti, si ribadisce, sono rimasti invariati. Infatti, le percentuali di sanzioni per guida in stato di ebbrezza (1,7% dei controlli, con 3.464 ritiri) e per guida sotto l'effetto di stupefacenti (0,2% dei controlli, con 407 ritiri) rimangono contenute".

Parallelamente, il ritiro di 8.912 patenti per l'utilizzo del cellulare alla guida "ha evidenziato un'efficace azione di contrasto verso questo comportamento pericoloso". Questo quadro – spiega il ministero – "conferma come il nuovo Codice della Strada stia portando a una maggiore consapevolezza tra gli utenti della strada riguardo ai pericoli della distrazione, senza un aumento indiscriminato delle sanzioni per alcol e droga". Nei primi tre mesi di entrata in vigore, inoltre, il Mit evidenzia "segnali incoraggianti per la sicurezza generale: un calo del 20,4% delle vittime (61 vite salvate), dell'8,8% dei feriti e del 5,5% degli incidenti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente".

"L'obiettivo è proseguire con questa strategia, mantenendo alta la pressione sui comportamenti rischiosi per migliorare la sicurezza sulle nostre strade e salvare sempre più vite" conclude la nota.