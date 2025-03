Codice strada: Salvini, 'massacrato come proibizionista, ma meno morti'**

Ancona, 15 mar. (Adnkronos) - "Mi hanno massacrato per tre mesi come un proibizionista, oggi sono usciti i dati dei tre mesi di applicazione del nuovo codice della strada rispetto ai tre mesi dell'anno scorso: meno venti per cento di morti sulle strade italiane, 61 morti in meno rispetto a...

Ancona, 15 mar. (Adnkronos) – "Mi hanno massacrato per tre mesi come un proibizionista, oggi sono usciti i dati dei tre mesi di applicazione del nuovo codice della strada rispetto ai tre mesi dell'anno scorso: meno venti per cento di morti sulle strade italiane, 61 morti in meno rispetto all'anno scorso. E, dedicato ai bevitori di fake news, a più controlli sul tasso alcolemico sono corrisposte meno multe, la gente ragiona". Lo ha affermato il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, durante una manifestazione della Lega ad Ancona.

"Sapere che ci sono 800 feriti in meno negli ospedali e 61 famiglie che hanno visto tornare a casa i loro ragazzi in più rispetto al cimitero dell'anno scorso, il mio contributo alla natalità da ministro me lo sto portando a casa", ha concluso.