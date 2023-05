Tragedia in provincia di Udine, dove a Codroipo è stato ritrovato morto in campagna il 23enne Leonardo Cudini: del giovane si erano perse le tracce da sabato e il suo corpo senza vita era in una forra. Leonardo era uscito di casa per andare al lavoro e da allora non se ne era saputo più nulla fino alla tragica conferma arrivata dal Sindaco Guido Nardini. Ha spiegato il primo cittadino: “Le ricerche di Leonardo Cudini sono terminate qualche minuto fa, deludendo purtroppo le speranze di tutti noi”.

Ritrovato morto Leonardo Cudini

“Ringrazio lo sforzo e lo slancio di generosità dei moltissimi che nelle ultime ore hanno supportato il lavoro egregio dei Volontari Vigili del Fuoco, della Protezione Civile di Codroipo, dei Carabinieri e dei militari”. E ancora: “Vi chiedo di non dimenticare questa solidarietà e questo profondo senso del dovere mentre, silenziosamente e con rispetto, ci stringiamo attorno alla famiglia e a tutti quanti avevano a cuore Leonardo”. Leonardo era salito sulla sua bici per raggiungere il ristorante dove lavorava ed era scomparso.

L’appello social del padre e le ricerche

Era scattato l’allarme e suo padre non è riuscito in alcun modo a contattarlo. Dopo un disperato appello sui social erano partite le ricerche: il 23enne non aveva con sé né portafogli né i documenti. A setacciare la zona erano stati Vigili del fuoco, e volontari delle squadre comunali di Protezione civile di Codroipo e Talmassons, carabinieri e polizia locale. Si era cercato anche lungo il greto del fiume Tagliamento e da poche ore si è saputo dell’esito infausto. Nelle ricerche era stato impegnato anche un team cinofilo ed un elicottero del Reparto Volo del comando Vigili del fuoco di Venezia.