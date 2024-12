Colli Aniene, Roma: una donna è morta sul colpo per il crollo di un albero

Una donna di 45 anni ha perso la vita in zona Colli Aniene, Roma, in seguito al crollo di un albero.

Una donna è morta schiacciata da un albero a Roma, mentre si trovava al parco giochi con i figli. La procura indaga per omicidio colposo.

In questi giorni, la capitale, come anche altre città, è in preda a forti raffiche di vento e addirittura la Protezione Civile ha emesso un’allerta a riguardo. La notizia che riportiamo oggi, 23 dicembre, è davvero tragica e riguarda proprio al situazione di maltempo che stiamo vivendo.

Una donna di 45 anni è morta travolta da un albero mentre si trovava in un’area verde con i figli e un’amica, quest’ultima rimasta ferita. I bambini invece sono illesi.

La vittima si chiamava Francesca Ianni e con i suoi tre figli, si trovava presso il parco Livio Labor, nella zona di Colli Aniene.

Per lei non c’è stato nulla da fare, l’amica che era seduta con lei su una panchina ha riportato delle gravi ferite mentre i bambini, ancora molto scioccati, non hanno riportato conseguenze.

La Procura ha aperto un fascicolo

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo su quanto accaduto. L’inchiesta punta a far luce sulle motivazioni del distaccamento dell’albero, infatti si ipotizza il forte vento ma sono aperte anche altre strade.

Per ora, l’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo contro ignoti. L’albero è stato sequestrato e così anche una porzione dell’area dove è avvenuto il crollo. Inoltre, appena possibile, verrà ascoltata l’amica della 45enne, trasportata d’urgenza in ospedale.