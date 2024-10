Scopri le origini e il significato della Festa dei Nonni: una ricorrenza nata negli USA, adottata in Italia nel 2005 per celebrare il ruolo speciale dei nonni.

La Festa dei Nonni in Italia, celebrata ogni anno il 2 ottobre, è un’occasione per onorare la figura dei nonni e il loro ruolo fondamentale all’interno delle famiglie e della società.

Come nasce la festa dei nonni: le origini di una ricorrenza speciale

Sebbene istituita ufficialmente solo nel 2005, la ricorrenza affonda le sue radici in una tradizione ben più antica.

L’idea di dedicare una giornata ai nonni nasce negli Stati Uniti nel 1978, grazie all’impegno di Marian McQuade, madre e nonna prolifica che desiderava celebrare il valore degli anziani. La data scelta, il 2 ottobre, coincide con la Festa degli Angeli Custodi nel calendario liturgico cattolico, sottolineando il legame speciale e protettivo tra nonni e nipoti.

In Italia, la spinta per istituire la Festa dei Nonni arriva a fine anni ’90 da Arturo Croci e Franco Locatelli, esponenti del settore florovivaistico, che lanciano un progetto educativo nelle scuole per celebrare i nonni con fiori e poesie.

Come nasce la festa dei nonni? Ecco perchè si festeggia

Nel 2004, la proposta di legge per il riconoscimento ufficiale della Festa dei Nonni inizia il suo iter parlamentare, sostenuta anche dal Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni. Finalmente, il 31 luglio 2005, la legge 159 istituisce la Festa dei Nonni in Italia, fissandola il 2 ottobre, giorno dedicato agli Angeli Custodi.

La ricorrenza si propone di rafforzare il legame tra generazioni, contrastare la solitudine degli anziani e sensibilizzare la società sull’importanza del loro ruolo, soprattutto in un paese come l’Italia dove il numero di persone non autosufficienti è in costante aumento.