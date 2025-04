Commercio estero, Napoleone (It-Ex): "Sistema fieristico strategico per aumentare export"

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - “Guardiamo con soddisfazione a quanto stabilito dal Maeci, che conferma il ruolo strategico del sistema fieristico per espandere la presenza del Made in Italy nel mondo". Lo dichiara in una nota Raffaello Napoleone, presidente di It-Ex, associazione rappresent...

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – “Guardiamo con soddisfazione a quanto stabilito dal Maeci, che conferma il ruolo strategico del sistema fieristico per espandere la presenza del Made in Italy nel mondo". Lo dichiara in una nota Raffaello Napoleone, presidente di It-Ex, associazione rappresentativa delle fiere nazionali di rilievo internazionale.

"It-Ex, attraverso la propria rappresentanza associativa delle fiere italiane a vocazione internazionale, ha individuato da tempo il sistema fieristico come uno strumento chiave per aumentare l’export e raggiungere nuovi mercati", prosegue Napoleone, spiegando che "attualmente alcuni mercati storici di riferimento, come Germania e Stati Uniti, per ragioni diverse stanno attraversando momenti di cambiamento. Per questo motivo, il Medio Oriente, l’Arabia Saudita, la Cina, il Giappone e la Corea del Sud si confermano come aree strategiche per l’export italiano. Allo stesso tempo, cresce l’interesse verso il Sud-Est asiatico, con paesi come Thailandia, Indonesia e Filippine, che offrono opportunità ancora poco esplorate".

"La valorizzazione del piano d’azione per l’export insieme alla nostra collaborazione con Ice, Sace e Simest può portare eccellenti risultati per l’internazionalizzazione e la crescita delle Pmi, e quindi lo sviluppo del sistema Paese”, conclude il presidente di It-Ex.