Como: Lago avrà base Guardia costiera e 18 uomini. Salvini, 'dalle parole ai fatti'

Milano, 21 feb. (Adnkronos) - Anche il Lago di Como avrà la sua base della guardia costiera e un contingente inizialmente formato da 6 uomini che progressivamente diventeranno 18; dopo varie segnalazioni sulla pericolosità dovuta all’aumento del traffico navale, per garantire che...

Milano, 21 feb. (Adnkronos) – Anche il Lago di Como avrà la sua base della guardia costiera e un contingente inizialmente formato da 6 uomini che progressivamente diventeranno 18; dopo varie segnalazioni sulla pericolosità dovuta all’aumento del traffico navale, per garantire che le norme siano rispettate, questa è stata una scelta assolutamente necessaria. Per questo il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato immediatamente seguito alle numerose richieste del territorio.

"Passiamo dalle parole ai fatti -afferma il vicepremier e ministro, Matteo Salvini-: anche il Lario avrà la base della guardia costiera e il suo contingente. Dopo gli ottimi risultati ottenuti in questi anni con i presidi di sicurezza della guardia costiera sul Lago di Garda e sul Lago Maggiore, ne ho fortemente voluto la presenza anche sul Lago di Como. Ora -conclude- stiamo lavorando alla dotazione mezzi, che è fondamentale per garantire il servizio in particolare quello di soccorso".