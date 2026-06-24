Il 24 giugno Vladimir Luxuria festeggia il compleanno e compie 61 anni. Figura centrale del panorama pubblico italiano, ha attraversato televisione, politica e attivismo diventando un punto di riferimento nel dibattito sui diritti civili. Il suo percorso unisce visibilità mediatica e impegno sociale, con una costante attenzione ai temi dell’inclusione e del rispetto delle differenze.

Origini, infanzia e formazione di Vladimir Luxuria

Il 24 giugno si celebra il compleanno di Vladimir Luxuria, nata a Foggia nel 1965 con il nome di Wladimiro Guadagno. Oggi è una delle figure più note del panorama italiano, capace di muoversi tra televisione, politica, teatro e attivismo civile. Il suo percorso personale è segnato sin dall’infanzia dalla percezione di una forte distanza tra la propria identità e le aspettative sociali legate al genere maschile, una condizione che negli anni Settanta comportava spesso isolamento e incomprensioni.

Dopo il diploma lascia la Puglia e si trasferisce a Roma, dove trova un contesto più aperto e la possibilità di esprimersi liberamente.

Nella Capitale si iscrive all’Università La Sapienza, conseguendo la laurea in Lingue e Letterature Straniere con lode, con una tesi dedicata a Joseph Conrad. Questo percorso accademico è fondamentale sia sul piano culturale sia nella costruzione di una comunicazione efficace, che diventerà uno dei tratti distintivi della sua presenza pubblica.

In questi anni entra in contatto con l’attivismo LGBTQ+ attraverso il Circolo Mario Mieli, partecipando anche alle esperienze del Muccassassina, contribuendo alla sua crescita come spazio culturale e sociale.

Carriera, televisione e impegno per i diritti: Vladimir Luxuria compie 61 anni e si racconta

Il percorso professionale di Vladimir Luxuria è caratterizzato da una grande varietà di esperienze. La notorietà televisiva arriva grazie al Maurizio Costanzo Show, dove si fa conoscere per uno stile diretto e ironico. Successivamente lavora tra cinema, teatro, scrittura e televisione, consolidando una presenza sempre più riconoscibile nel panorama mediatico. La popolarità cresce ulteriormente con la partecipazione a L’Isola dei Famosi, che vince nel 2008 e che segna più fasi della sua carriera, fino alla conduzione dell’edizione 2024.

Nel 2006 viene eletta alla Camera dei Deputati nelle liste di Rifondazione Comunista, diventando la prima persona transgender a sedere in un Parlamento europeo. Durante il mandato si occupa principalmente di diritti civili e contrasto alle discriminazioni. Parallelamente, mantiene riservati alcuni aspetti della sua vita privata.

Oggi è legata a Danilo Zanvit Stecher, attivista impegnato nel sociale e nei percorsi di inclusione e recupero dalle dipendenze, con cui condivide valori e impegno civile. La loro relazione è stata raccontata con queste parole: “Con lui siamo una coppia aperta non praticante”.

Tra i ricordi più dolorosi dell’adolescenza emergono episodi di bullismo e discriminazione scolastica, raccontati anche nel programma Storie al bivio con Monica Setta. In quell’occasione ha ricordato: “Quando facevano il mio cognome all’appello sentivo gli altri ridere”, e anche episodi più duri come “Una volta rientrai e avevano fatto la pipì nelle mie scarpe”. Nonostante tutto, ha proseguito gli studi fino al conseguimento della laurea.

Nel tempo il suo impegno è diventato costante: la difesa dei diritti LGBTQ+, la lotta contro omofobia e transfobia e la promozione dell’inclusione restano il centro della sua attività pubblica. Ha partecipato a Pride e campagne di sensibilizzazione, ribadendo spesso la necessità di un cambiamento culturale profondo. Ha affermato: “La violenza si contrasta con le leggi e con campagne di sensibilizzazione”. Oggi, a più di sessant’anni, Vladimir Luxuria continua a essere una figura centrale nel dibattito sui diritti civili in Italia, tra televisione, attivismo e politica.