Continua a tenere banco il caso del cosiddetto “sistema Signorini“. Fabrizio Corona, nei giorni scorsi, ha infatti accusato pesantemente il conduttore e direttore di Chi. Sui social è ora intervenuta Vladimir Luxuria.

Vladimir Luxuria e le accuse di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini

Da qualche giorno è esploso il caso del “sistema Signorini“, con Fabrizio Corona che, durante una puntata del suo podcast “Falsissimo“, ha accusato il conduttore e direttore di Chi, affermando che “se non vai a letto con Signorini non lavori in televisione“.

Accuse pensatissime quelle dell’ex re dei paparazzi, che ha tirato in ballo anche l’ex gieffino Antonio Medugno, che sarebbe il caso zero, il quale sarebbe entrato nella casa del Grande Fratello solo per un particolare interesse nei suoi confronti di Signorini. Il conduttore, intanto, ha già detto che ha dato tutto in mano ai suoi legali. Vladimir Luxuria ha voluto dire la sua su questa situazione, soffermandosi però sulla violenta reazione sui social e sulla shitstorm che ha colpito le persone coinvolte. Ecco le sue parole.

Vladimir Luxuria rompe il silenzio su Alfonso Signorini dopo le accuse di Corona: “Ecco la verità”

Con un post su Instagram, Valdimir Luxuria ha parlato del “sistema Signorini“. Ecco le sue parole: “sul cosiddetto sistema Signorini non spetta a me fare processi né assoluzione né di condanna. Se si è commesso o meno un reato in uno Stato di diritto lo stabilirà la giustizia in base alle denunce e alle prove fornite e alle ragioni esposte dalla difesa. Se (e solo se) si sono commessi errori o abusi si prenderanno opportuni provvedimenti. Se (e solo se) si dimostrasse l’infondatezza delle accuse anche dall’altra parte vale assumersi le proprie responsabilità. Noto nel frattempo con amarezza che nel sistema mediatico si è giunti alla condanna con uno shitstorm sui social che va ben oltre la voglia di conoscere la verità con video e commenti della più volgare morbosità e nauseante omofobia. E se c’è fino a ora un condanna certa è per chi usa i social come rete fognaria per evacuare odio per un pugno di like e visualizzazioni. Si critica chi per raggiungere la fama è disposto a tutto, manca però un’autocritica di chi la visibilità sui social cerca di ottenerla a qualsiasi prezzo, senza pietà e senza umanità.”