La Procura di Milano ha sequestrato la nuova puntata di Falsissimo dedicata ad Alfonso Signorini, mentre Fabrizio Corona stava registrando il programma. Quattordici agenti di polizia hanno fatto irruzione nella sua abitazione e negli studi di produzione, portando via tutto il materiale girato, tra cui chat, foto e video dal contenuto esplicito.

“Sequestrata nuova puntata su Signorini”. Fabrizio Corona, la polizia irrompe in casa sua

Come riportato dal Corriere della Sera, la Procura di Milano ha avviato un’indagine su Fabrizio Corona per presunta diffusione di materiale sessualmente esplicito riguardante Alfonso Signorini e alcuni partecipanti del Grande Fratello. A coordinare le operazioni sono il sostituto procuratore Alessandro Gobbis e l’aggiunto Letizia Mannella, responsabile del dipartimento per i reati a sfondo sessuale.

Sono state perquisite l’abitazione di Corona e gli studi di produzione del programma Falsissimo. Secondo l’atto ufficiale riportato dal Corriere della Sera, Corona dichiarerebbe di possedere chat intime tra Signorini e un ex concorrente, oltre a un selfie a petto nudo proveniente da una conversazione privata. L’ex re dei paparazzi ha già richiesto di essere ascoltato dai magistrati: “L’esistenza di revenge porn è tutta da vedere. Mi aspetto la stessa tempestività ed attenzione della procura sul materiale sequestrato“, ha dichiarato il suo avvocato Ivano Chiesa.

Nelle puntate recenti di Falsissimo, Corona ha pubblicato foto, chat e video dal contenuto esplicito, sostenendo di possederne altri simili e trasmettendo anche conversazioni telefoniche compromettenti. Secondo l’ex paparazzo, esisterebbe un cosiddetto “Sistema Signorini”, dove l’accesso al mondo dello spettacolo sarebbe condizionato da presunti rapporti sessuali con il conduttore: “Se non vai a letto con Signorini non lavori in televisione“.

Alfonso Signorini, dal canto suo, ha scelto di non commentare pubblicamente la vicenda: “Non parlo di questo, ho già messo tutto in mano ai miei legali“.

Il sequestro del materiale e il secondo capitolo di Falsissimo: l’avvertimento di Fabrizio Corona

Nonostante i sequestri, Corona ha annunciato la registrazione di una nuova puntata del programma, promettendo contenuti ancora più forti. La prossima inchiesta include l’intervista-denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello e protagonista di Uomini e Donne. “Avete toccato me, ma soprattutto la mia famiglia, la mia ragazza, la mia sorellina. Lunedì 22/12 la verità“, recita il trailer condiviso sui social. Tuttavia, quattordici agenti hanno sequestrato tutto il girato, obbligando Corona a rifare le riprese.

Come ha scritto lui stesso su Instagram: “Non è un problema: stiamo rifacendo tutto. Vi racconteremo una storia ancora più forte e vergognosa“.