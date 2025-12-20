Antonio Medugno e il presunto ‘sistema Signorini’: lo scandalo sul GF Vip e la sua verità a Fabrizio Corona. Ecco gli ultimi sviluppi sul caso.

Il mondo della televisione è sotto i riflettori per uno scandalo legato al Grande Fratello Vip. Fabrizio Corona, attraverso il suo podcast Falsissimo, ha sollevato accuse contro Alfonso Signorini, ipotizzando un presunto “sistema” nei casting del reality. Al centro della vicenda c’è Antonio Medugno, ex concorrente del programma, pronto a raccontare la sua versione dei fatti.

Lo scandalo mediatico: Corona e le accuse a Signorini

Nel suo podcast Falsissimo, il noto ex re dei paparazzi annuncia un’intervista a Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, in cui si discuterà delle presunte pratiche che avrebbero interessato i casting del reality. Al centro della polemica c’è Alfonso Signorini, storico conduttore del programma e direttore editoriale di Chi, chiamato in causa per il presunto sistema che, secondo Corona, privilegerebbe dinamiche personali rispetto al merito professionale.

Tra i nomi citati, quello di Medugno emerge come il cosiddetto “caso zero” del presunto “sistema Signorini”. Attraverso estratti pubblicati su Instagram, Medugno racconta la propria esperienza, riferendo di chat private con Signorini risalenti a mesi prima del suo ingresso nella Casa: “Mi ha chiesto di lavorare con lui“, afferma il giovane, annunciando inoltre che “lunedì uscirà la verità su TUTTO“.

“Dirò la mia verità”. Sistema Signorini, Antonio Medugno pronto a rivelare tutto a Corona

Classe 1998, Antonio Medugno è stato lanciato in televisione dal programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, dove ha partecipato come corteggiatore nel 2019, per poi approdare nel 2022 al Grande Fratello Vip. Il giovane modello e tiktoker napoletano ha scelto di rompere il silenzio sui social, scrivendo su Instagram:

“Avete toccato me, ma soprattutto la mia famiglia, la mia ragazza, la mia sorellina… lunedì 22/12 la verità“. Le sue dichiarazioni anticipano il prossimo episodio di Falsissimo, in cui racconterà la propria versione dei fatti e approfondirà la presunta vicinanza con Signorini.

L’eco mediatica della vicenda è stata immediata, con commenti e reazioni che hanno coinvolto ex concorrenti del reality, i quali hanno condiviso le proprie esperienze, ampliando il quadro della vicenda. Mentre Signorini mantiene un profilo prudente, affidando ogni passo ai suoi legali e continuando le apparizioni pubbliche senza affrontare direttamente le accuse, Medugno si prepara a raccontare tutto nel podcast di Corona, promettendo dettagli inediti.