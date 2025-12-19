Il “caso Signorini” si arrichisce di ulteriori elementi e diventa quindi di ribalta nazionale difatti nelle ultime ore non si parla d’altro sui social e sui media anche perché la portata dello scoop fatto da Fabrizio Corona è davvero grande e complice la presenza di un volto televisivo noto è normale che se ne parli, anche se è la tematica ad essere al centro dell’attenzione, come riscontrato da Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli, un’analisi totale della questione

Selvaggia Lucarelli ha voluto analizzare, tramite la sua newsletter il “Caso Signorini” ma non si è soffermata sulle chat, elemento più scottante e da tutti analizzato, quanto più sulla totalità della situazione, cercando di scoprire anche lo stato d’animo delle persone coinvolte.

Difatti, come riportato da Caffeinamagazine, ha tenuto a precisare che quanto riferito da Corona non è propriamente corretto – lui aveva ridotto la questione a Signorini come Weinstein per introdurre il caso – un parallelismo inadatto.

Chiaramente bisogna anche valutare se quanto rivelato da Corona sia effettivamente vero, 500 casi assieme a quelli citati sembrano davvero molti, senza dati oggettivi non è il caso di sparare cifre, almeno così è come la vede Lucarelli.

In particolare il suo punto di vista è che Signorini non avrebbe dovuto approfittare della sua posizione di potere rispetto ai ragazzi, le vere vittime, per fornire loro concrete chance di entrare nella casa come concorrenti.

Pretelli ora è traumatizzato

Per esemplificare la questione Lucarelli ha portato il caso di Pierpaolo Pretelli che secondo quanto riferito da Corona sarebbe uno dei ragazzi coinvolti nei messaggi.

“Si sente traumatizzato, sporco, non esce più di casa sta perdendo opportunità lavorative, specie spot televisivi natalizi” così commenta la scrittrice sulla base della proprie fonti.

Chiude quindi spiegando che si è passato il confine, da scandalo si sta cadendo in umiliazione delle persone coinvolte e così facendo chi ci perde sono davvero tutti.