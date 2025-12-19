Alfonso Signorini ha scelto il programma di Mediaset Mattino 5 per tornare in scena dopo lo scandalo svelato da Fabrizio Corona che lo ha travolto. La decisone dei vertici della tv del biscione infatti è al momento, in attesa di altre prove che fornirà Corona, di lasciar lavorare Signorini per la rete dove ha costruito la sua carriera.

Signorini in tv per promuovere il suo libro

Alfonso Signorini è intervenuto nel programma mattutino di Canale 5 per promuovere il suo nuovo libro, edito tra l’altro da Mondadori, mentre è ancora incerto il suo futuro tra le fila della tv della famiglia Berlusconi.

Il tema del libro, prima opera letteraria del conduttore e opinionista, tratta l’amore di due uomini in Italia in un arco temporale che va dagli anni ’60 ad oggi come svelato da Biccy.it

“La correlazione amorosa è l’obiettivo ma in mezzo ci passa la vita” questo il commento di Signorini al suo libro di fatto è la seconda apparizione pubblica dopo l’annuncio, il debutto promozionale è arrivato a “Dentro la notizia” di Gianluigi Nuzzi.

Il suo futuro nelle reti Mediaset, ancora tutto aperto

La famiglia Berlusconi starebbe valutando il futuro di Alfonso Signorini all’interno della rete televisiva, molto dipenderà dal contenuto del secondo video di Falsissimo sul caso.

Se vi saranno elementi che configurerebbero un reato Mediaset è pronta a rivalersi sul conduttore. In caso contrario appoggerebbe Signorini nella battaglia legale contro Corona per le sue affermazioni.

Non resta che attendere la pubblicazione del video così da stabilire quale sarà il futuro di Alfonso Signorini nel panorama televisivo, l’attesa continua a crescere questo è certo.