La televisione rappresenta per molti la massima aspirazione nella vita, un lavoro nello spettacolo può difatti essere molto appagante e coinvolgente anche se per ottenere davvero tanto bisogna raggiungere alti livelli e non sempre è possibile. Il successo però può arrivare all’improvviso ed andarsene nella stessa velocità con cui è arrivato. Questo il caso della storia che vi stiamo per raccontare.

L’approdo ad “Amici” totalmente inatteso

Il ballerino protagonista di questa storia arrivò nel programma dopo aver superato le fasi preliminari e si classificò in seconda posizione nella sua categoria, quell’edizione, la seconda, fu vinta da Giulia Ottonello.

Lui ha confidato in un’intervista rilasciata a Fanpage.it e riportata dal sito specializzato CaffeinaMagazine che quel successo non gli ha stravolto la vita, anche se all’inizio la fama era una via facile da percorrere.

Da quell’esperienza ha fatto tesoro anche se la carriera da ballerino professionista non è mai decollata. Difatti ha svelato qual’è stata poi la sua vita lontano dai riflettori, una vita che non ti aspetti.

Dall’autonoleggio alla concessionaria, la nuova vita di Michele Maddaloni

Finalmente possiamo svelarvi il nome, Michele Maddaloni, oggi 44enne 23 anni fa ha partecipato al talent di Canale 5 e dopo che il successo non gli ha garantito un futuro sotto i riflettori si è costruito una vita.

Prima ha lavorato in un autonoleggio da cui è stato licenziato mentre la compagna aspettava il primo figlio. Da lì 6 mesi di disoccupazione per poi trovare lavoro in una concessionaria, ruolo che occupa attualmente.

Maddaloni è la dimostrazione di come la televisione può essere sì un trampolino di lancio ma in altri casi può rivelarsi solamente una bella esperienza da portarsi nel cassetto dei ricordi.