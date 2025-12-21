Dopo le dure accuse ad Alfonso Signorini, Fabrizio Corona ha denunciato un presunto tentativo di boicottaggio del suo podcast “Falsissimo“. Ecco le parole dell’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona, le accuse ad Alfonso Signorini

Fabrizio Corona durante un episodio del suo podcast “Falsissimo”, dal titolo “Il prezzo del successo”, ha lanciato gravi accuse nei confronti di Alfonso Signorini, affermando che” se non vai a letto con Signorini non lavori in televisione” Il conduttore e direttore di Chi, stando a quanto detto da Corona, avrebbe avuto dei flirt e presunti rapporti sessuali con alcuni ragazzi, diventati poi concorrenti del Grande Fratello.

Corona parla quindi del “sistema Signorini”, precisando che ciò sarebbe il “prezzo del successo” e che oggi Signorini sarebbe “l’unico vero trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo.” Inoltre, durante la puntata di “Falsissimo“, Corona ha parlato anche del caso zero del presunto sistema Signorini che coinvolgerebbe circa 500 persone e sarebbe attivo da una decina di anni. Al centro di tale vicenda ci sarebbe Antonio Medugno, diventato nel 2022 concorrente del Grande Fratello grazie, sempre secondo Corona, a un interesse particolare nei suoi confronti da parte del direttore di Chi. Pronta la replica di Alfonso Signorini, che ha riferito al Corriere della Sera di aver già messo tutto in mano ai suoi legali. Corona ha ora denunciato un presunto tentativo di boicottaggio di “Falsissimo“. Ecco cosa ha detto.

Fabrizio Corona, lo sfogo su Falsissimo dopo il caso Signorini: “Hanno provato a fermarmi”

Fabrizio Corna ha annunciato una seconda puntata sul presunto sistema Signorini, dal titolo “Il prezzo del successo – Parte 2“. Ieri però, l’ex re dei paparazzi, ha denunciato un presunto tentativo di boicottaggio di “Falsissimo“. Ecco le sue parole: “ragazzi, hanno provato a fermarci oggi! Qui facciamo libera informazione, non abbiamo padroni, non facciamo vendette, siamo la spina nel fianco del potere.” Su Instagram, l’ex re dei paparazzi ha proseguito col suo sfogo: “questa è la solita storia, ma vedrete, ascolterete e poi capirete. Alla fine succederà quello che vi racconteremo noi, mettendoci la faccia e rischiando tutto in prima persona, perché contro il potere non va nessuno, solo noi.“