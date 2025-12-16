In un nuovo episodio del suo podcast “Falsissimo“, Fabrizio Corona ha preso di mira Alfonso Signorini, svelando il cosiddetto “Sistema Signorini.” Ecco le parole dell’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona, l’accusa shock: “Se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in Tv”

Rivelazione clamorosa da parte di Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini.

L’ex re dei paparazzi, nell’episodio del suo podcast “Falsissimo”, dal titolo “Il prezzo del successo”, ha infatti detto che “se non vai a letto con Alfonso Signorini non lavori in televisione.” Il conduttore e direttore di Chi, stando a quanto detto da Corona, avrebbe avuto ad esempio dei flirt e presunti rapporti sessuali con alcuni ragazzi, diventato poi concorrenti del Grande Fratello. Corona parla quindi del “sistema Signorini”, precisando che ciò sarebbe il “prezzo del successo” e che oggi Signorini sarebbe “l’unico vero trampolino per il mondo dello spettacolo,” oltre che un persona “potente e milionaria“, molto vicina Pier Silvio Berlusconi e a sua sorella Marina. Ma non è finita qui, Fabrizio Corona parla anche del cosiddetto “caso zero del sistema Signorini”.

Fabrizio Corona: il caso zero del sistema Signorini

Fabrizio Corona, durante la puntata di “Falsissimo“, ha parlato anche del caso zero del presunto sistema Signorini, che coinvolgerebbe circa 500 persone e sarebbe attivo da una decina di anni. Al centro di tale vicenda ci sarebbe Antonio Medugno, conosciuto solo sui social per i suoi video poi diventato nel 2022 concorrente del Grande Fratello. Nel video Corona ha mostrato una testimonianza telefonica attribuita allo stesso Medugno e diversi messaggi che il giovane avrebbe scambiato proprio con Signorini prima di entrare al GF. “Non voleva una relazione, ci sono stati dei messaggi più affettuosi, ma non si è mai spinto più di tanto. Poi tante videochiamate, anche solo tra me e lui.” Secondo quanto detto da Corona, le conversazioni e i messaggi sarebbero andati avanti 4-5 mesi e comprenderebbero anche foto esplicite mandate dal direttore di Chi. Tra i messaggi frasi come “sei perfetto, sto cercando di trovarti difetti”, promesse di regali di lusso e raccomandazioni di tenere separati vita privata e lavoro: “il mio lavoro e noi due percorreranno strade diverse. Io non ho niente da perderci, tu sì.” Dopo una serie di messaggi, Medugno sarebbe andato a casa di Signorini e si sarebbe fermato a dormire, rifiutandosi di andare a letto così. Risultato? Il giovane non è entrato nella Casa. Il suo ingresso è infatti avvenuto più avanti, quando il conduttore sarebbe tornato “alla carica”: “riparte il flirt, arrivano incontri e di colpo è un nuovo concorrente del GF. Questo è il sistema.”