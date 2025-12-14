Grande Fratello Vip si farà: ecco svelata la data di partenza e il primo nom...

Grande Fratello Vip si farà: ecco svelata la data di partenza e il primo nom...

L’edizione vip dello storico reality si farà, condotta sempre da Alfonso Signorini: ecco quando la partenza e il cast.

Grande Fratello Vip tornerà? La risposta è sì. Lo storico reality show condotto da Alfonso Signorini torna su Canale 5 nel 2026. Ecco svelata la data di partenza e chi sarà il primo vip a entrare nella casa più spiata d’Italia!

Torna il Grande Fratello Vip: ecco la data di partenza e chi è il primo nome ufficiale

L’ultima edizione del Grande Fratello Nip condotta da Simona Ventura sta per volgere al termine ma già da tempo si parla del ritorno (o presunto) del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ora è ufficiale, dopo mesi di dubbi la nuova edizione “vip” si farà.

La data di partenza

Secondo quanto anticipato dal giornale Dagospia, il Grande Fratello Vip torna nel 2026, ma quando? Il primo lunedì di marzo. E’ ancora una data solo teorica dato che Signorini potrebbe anticipare la partenza del programma, anche perché potrebbe esserci un “buco” televisivo a gennaio e febbraio.

Il cast

Ma chi sarà presente nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip? Il cast è già chiuso e approvato da Pier Silvio Berlusconi, così i primi nomi sono iniziati a trapelare. Nel cast si parla della giornalista Anna La Rosa, dell’ex politico e opinionista Mario Adinolfi, della cantante Donatella Rettore e l’ex calciatore Walter Zenga!

Il cast prevede 23 nomi e 9 riserve, considerate “di profilo più basso ma di sicuro appeal su un pubblico più avvezzo ai social”, come alcune ex corteggiatrici di Uomini e Donne, qualche volto di reality e influencer più o meno famosi.

Tra i vip, invece, come rivela Davide Maggio, dovrebbe essere sicuro l’ex calciatore Walter Zenga. Nel cast “Si va da cantanti a pugili, da attori italiani ad attori turchi, da conduttrici a opinioniste, passando anche per un paio di volti cult di reti tematiche, un ballerino, un ex politico e un personaggio che con i politici ha avuto molto a che fare”, dice Maggio.