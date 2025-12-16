Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione con pesantissime accuse rivolte ad Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello. In seguito al clamore mediatico, Signorini è intervenuto in diretta televisiva a Dentro La Notizia, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi. Ecco le sue dichiarazioni.

Le pesanti dichiarazioni di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini

Fabrizio Corona è tornato al centro dell’attenzione mediatica con accuse gravissime nei confronti di Alfonso Signorini. Nel corso di un episodio del suo format YouTube Falsissimo, il fotografo ha descritto quello che chiama il “Sistema Signorini”, sostenendo che il conduttore del Grande Fratello selezionerebbe i concorrenti sulla base di presunti favori sessuali, in cambio di visibilità televisiva.

Secondo Corona, centinaia di persone negli ultimi dieci anni sarebbero state coinvolte in questa dinamica, diventata per lui l’unico modo per emergere nel mondo dello spettacolo. Come “caso zero” porta l’ex gieffino Antonio Medugno, che però ha smentito qualsiasi avances, confermando soltanto scambi di messaggi amichevoli.

Nonostante ciò, Corona insiste nella sua versione, supportandola con chat anonime e testimonianze. Le dichiarazioni hanno scatenato un vero e proprio polverone mediatico, alimentando speculazioni sul futuro del Grande Fratello Vip, sebbene non esistano conferme ufficiali su possibili stop al programma.

Signorini, dopo le accuse di Corona torna in diretta tv: la sorprendente “reazione” a Dentro La Notizia

Di fronte al clamore suscitato dalle accuse, Alfonso Signorini ha scelto un approccio completamente diverso durante la sua ospitata a Dentro la Notizia su Canale 5.

Nessun riferimento alle polemiche o al video di Corona: il conduttore ha preferito concentrarsi su temi personali e professionali, tra cui l’eredità di Stefano D’Orazio e la presentazione del suo nuovo libro. La pubblicazione offre uno sguardo approfondito sulla vita a Treviso e sulle vicende che hanno segnato mezzo secolo, intrecciando sentimenti, relazioni familiari e contesti storici. Signorini ha raccontato anche di una storia d’amore intensa e complessa, capace di influenzare profondamente chi vi è coinvolto, offrendo così al pubblico un ritratto più umano e intimo della sua esperienza e della città che racconta.