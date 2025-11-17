Bianca Balti al GF Vip? Il suo nome è uscito fuori su Novella2000 ma, la top model, se l’è presa con Alfonso Signorini. Ecco che cosa è successo.

Bianca Balti al GF Vip? La top model smentisce

Tra i possibili nomi papabili come prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip, su Novella2000 si è fatto quello di Bianca Balti.

La supermodella ha però subito smentito con una storia su Instagram: “mia mamma mi ha mandato questa notizia estrapolata da Chi, in cui Signorini dice che farò il GF Vip. No non andrò al Grande Fratello Vip. Tra l’altro Signorini, che partecipa direttamente sia a Chi che al Grande Fratello sa benissimo che non è vero, ma grazie perché vuol dire che creo hype. Tra l’altro non mi è nemmeno stato chiesto ma non chiedetemelo grazie, perché ho altro da fare.” Come detto, però, la notizia non è stata lanciata da Chi, ma da Novella2000. Ecco dunque come ha risposto Signorini.

Bianca Balti al GF Vip? L’attacco a Signorini

Come visto, Bianca Balti ha smentito sui social la sua presenza al Grande Fratello Vip, accusando però Alfonso Signorini di aver lanciato la notizia su Chi, quando invece era uscita si Novella2000. Il conduttore ha subito replicato alla supermodella: “Ciao Bianca, ci farebbe super piacere vederti in Tv, ma non abbiamo mai detto che avresti fatto il GF Vip e quello non è un articolo uscito su Chi.” Bianca Balti, dopo essersi confrontata con la madre, ha ammesso la gaffe.