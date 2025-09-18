Per oltre due mesi Bianca Balti non ha più pubblicato aggiornamenti sulla sua vita sui social network, come era solita fare, scatenando la preoccupazione dei fan. Ecco ora che, nella sua nuova newsletter, la top model italiana ne spiega il motivo.

Bianca Balti, come sta davvero la top model? “Ecco perché sono sparita da i social…”

Per la supermodella italiana Bianca Balti non è stato certo un anno facile, dopo la diagnosi di tumore alle ovaie al terzo stadio, il conseguente intervento chirurgico e i mesi di chemioterapia. Ora sì, il cancro è fortunatamente in remissione ma, a livello psicologico, è ancora tutt’ora una sfida difficile da affrontare. Dal 10 giugno scorso infatti Bianca non ha più pubblicato aggiornamenti sulla sua vita su Instagram, al di là della campagna promozionale “Ovaries, Talk About Them“, facendo preoccupare i suoi tanti follower. Ora, la top model, ha rotto il silenzio e, nella sua nuova newsletter, ha raccontato come si sente e il motivo per cui è sparita dai social: “mi sono presa una pausa perché ero depressa. Quello che è successo a giugno è stato insieme rumoroso, complicato e ordinario.” A giugno, infatti, la figlia maggiore, Matilte,di 18 anni, si è traferita a New York per cominciare la carriera di modella e ciò è stato molto destabilizzante per mamma Bianca: “il giorno dopo la cerimonia di diploma sono volata in Italia con la mia figlia più piccola, Mia, immaginando un’estate in Europa che potesse l’inverno difficile che avevo alle spalle: cancro, chemio, notti insonni... Volevo sole, famiglia, gioia semplice.” Le cose però non sono andate come aveva immaginato.

Bianca Balti: “Ero depressa”

Nel suo racconto Bianca Balti ha parlato della fatica di alzarsi dal letto la mattina in Sardegna, dove ogni tentativo di divertirsi si trasformava poi in una delusione. La top model ha parlato di come, dopo un tumore, nulla torna come prima e che ha “affrontato tutto, ho cercato di essere coraggiosa, sono andata avanti, ma non ho mai avuto l’occasione di fermarmi a elaborare ciò che era successo. La mia mente fa ciò che fa dopo un sovraccarico: si è spenta. Il corpo l’ha seguita. Ho pianto, non riuscivo ad alzarmi dal letto, mi sembrava che la terra mi fosse crollata sotto i piedi.” Il suo fidanzato Alessandro l’ha poi convinta a tornare dalla psicologa oncologica e a riprendere quindi la terapia che l’ha aiutata, un passo alla volta, a tornare alla luce. Bianca Balti ha sottolineato che non ha più postato nulla su Instagram perché voleva proteggersi e che non voleva fingere con immagini sorridenti che andasse tutto bene. Quando sarà pronta tornerà a postare.