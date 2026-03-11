Competitività, Borchia (Lega): “Ribera non ha capito: imprese in affanno, zero riflessione su Ets”

“Valuto che Ribera non ha capito nulla: c’è una componente della Commissione europea più ideologizzata che non coglie le preoccupazioni del mondo dell’impresa. Se stiamo facendo i salti mortali per preservare una briciola di competitività e ci viene detto che non serve neanche mezza rifless...

“Valuto che Ribera non ha capito nulla: c’è una componente della Commissione europea più ideologizzata che non coglie le preoccupazioni del mondo dell’impresa. Se stiamo facendo i salti mortali per preservare una briciola di competitività e ci viene detto che non serve neanche mezza riflessione sul tema Ets, allora siamo al punto di partenza”.

Lo ha detto l’eurodeputato Paolo Borchia (Lega) a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo in corso a Strasburgo.

[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=FRZHg61i90g[/embed]