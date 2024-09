Complicazioni negli studi di Ballando con le Stelle: i finti Cugini di Campagna portano la polizia sul set. Che cosa è accaduto?

Durante il primo episodio della 19a stagione di Ballando con le Stelle, s'è verificato un insolito evento dietro le quinte. Un gruppo di persone mascherate da Cugini di Campagna con bagagli sospetti sono state segnalate, come documentato da Selvaggia Lucarelli su Instagram. Le valigie lasciate incustodite, che si pensava potessero essere pericolose, contenevano in realtà solo parrucche, zeppe e paillettes.

Durante la trasmissione del primo episodio della 19a stagione di Ballando con le Stelle che si svolgeva nell’Auditorium Rai del Foro Italico sabato sera, si è verificato un evento bizzarro ed inatteso dietro le scene. Un gruppo di persone travestite da Cugini di Campagna si aggirava per i corridoi dell’auditorium con bagagli sospetti. Questo fatto curioso è stato documentato da Selvaggia Lucarelli sulle sue storie di Instagram, inclusa la chiamata e l’arrivo delle forze dell’ordine.

La stessa Selvaggia ha condiviso due immagini dei pseudo Cugini di Campagna sul suo Instagram. Quasi si è arrivati a chiamare gli esperti in esplosivi per neutralizzare le valigie lasciate incustodite, che alla fine si sono rivelate essere piene di parrucche, zeppe e paillettes.

