Comunali: Furfaro (Pd), 'filotto di vittorie, ora progetto per Italia'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Firenze, Bari, Perugia, Potenza, Cremona, Campobasso. Un filotto di vittorie per il centrosinistra. Non solo conferme, ma anche tanti capoluoghi strappati alla destra. Che belle queste elezioni 2024. La sinistra è tornata competitiva, ha ritrovato le piazze e un'anima. Ora è il tempo di costruire un progetto, un sogno per l'Italia!". Così Marco Furfaro del Pd su twitter.