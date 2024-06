Comunali: Sorte (Fi), 'in Lombardia strappati a centrosinistra 5 Comuni'**

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Ai ballottaggi il centrodestra in Lombardia ha strappato al centrosinistra cinque comuni. Abbiamo vinto a Chiari, a Trezzano sul Naviglio, a Novate Milanese. A Porto Mantovano, dove il centrosinistra governava da settant’anni, abbiamo ottenuto una vittoria storica e a Romano di Lombardia, in Provincia di Bergamo, dove la sinistra governava da 10 anni, ha trionfato un sindaco di Forza Italia e il nostro è il primo partito della colazione. Sono soddisfatto e ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questi importanti risultati. Questa tornata elettorale ha sancito la crescita di Forza Italia in Lombardia, dimostrando che la direzione intrapresa è quella giusta. Avanti così". Così in una nota il deputato di Forza Italia Alessandro Sorte, segretario regionale della Lombardia.