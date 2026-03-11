Home > Video > Comunità energetiche: perché la rivoluzione “dal basso” non decolla - E...

Comunità energetiche: perché la rivoluzione “dal basso” non decolla - Eurofocus podcast, Adnkronos

comunita energetiche perche la rivoluzione dal basso non decolla eurofocus podcast adnkronos 2

L’Unione europea puntava sulle comunità energetiche per trasformare milioni di cittadini in produttori di energia rinnovabile. Ma una nuova relazione della Corte dei conti europea mostra una realtà più complessa: obiettivi mancati, burocrazia, reti elettriche congestionate e una partecipazione ...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

L’Unione europea puntava sulle comunità energetiche per trasformare milioni di cittadini in produttori di energia rinnovabile. Ma una nuova relazione della Corte dei conti europea mostra una realtà più complessa: obiettivi mancati, burocrazia, reti elettriche congestionate e una partecipazione dei cittadini molto inferiore alle aspettative.

Ascolta “Eurofocus” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 

[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=ZuGHZ6yAddY[/embed]