Con l'ora legale arriva il 'jet lag' dell'intestino, medico-nutrizionista: "Perché il cambio d'ora ci rende fragili"

(Adnkronos) – Ogni anno, con il passaggio all’ora legale, ci disponiamo a spostare avanti le lancette dell’orologio convinti che il fastidio si riduca a un’ora di sonno perduta. “Eppure, ogni 6 mesi, torniamo puntualmente a ribadire che il corpo non legge il calendario solare, ma risponde a un sofisticato sistema di ingranaggi biologici”. E “al centro di questo meccanismo non c’è solo il cervello, ma un ‘secondo protagonista’ spesso ignorato o, quanto meno, non sufficientemente considerato: il nostro microbiota intestinale. Un aspetto frequentemente sottovalutato è che i miliardi di batteri che ospitiamo nell’intestino non sono ospiti inerti, ma veri e propri regolatori biochimici che scandiscono il tempo insieme a noi. Una prima validazione scientifica di questa simbiosi temporale è arrivata nel 2014, con uno studio pionieristico pubblicato sulla rivista ‘Cell’ dai ricercatori Elinav e Thaiss. Il loro lavoro ha dimostrato come il microbiota intestinale segua ritmi circadiani precisi, coordinati dai segnali dell’ospite e dalla tempistica dei pasti. In letteratura scientifica, questo ecosistema batterico ritmico è oggi identificato con il termine ‘cronobiota’”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Mauro Minelli, immunologo e docente di Nutrizione clinica all’università Lum Giuseppe Degennaro.

“Lo studio di Elinav e Thaiss – ricorda lo specialista – ha evidenziato che circa il 20% delle specie batteriche fluttua in modo ciclico durante le 24 ore. L’importanza di questa sincronia è emersa con chiarezza analizzando gli effetti della sua rottura: la desincronizzazione del sistema, che interrompe il dialogo tra l’orologio centrale nel cervello e quello periferico dei batteri, non è un evento neutro, ma un trigger che può condurre ad alterazioni metaboliche sistemiche, inclusi l’incremento ponderale e la resistenza insulinica. In particolare – precisa Minelli – la desincronizzazione sembra colpire soprattutto i Firmicutes, la più popolosa delle stirpi filogenetiche dei batteri intestinali, almeno negli europei occidentali. Appartiene a questo grande consorzio di microrganismi il Butyrivibrio fibrisolvens, uno dei più prolifici produttori di butirrato. Senza questo prezioso metabolita, la barriera intestinale diventa più permeabile, lasciando passare sostanze infiammatorie che raggiungono il cervello, causando quella sensazione di confusione e stanchezza mentale che chiamiamo ‘brain fog'”.

“Il malumore e l’irritabilità dei giorni immediatamente successivi al cambio dell’ora non sono, dunque, solo suggestione – chiarisce l’immunologo – La quasi totalità della serotonina, ovvero l’ormone del benessere, viene prodotta nell’intestino a partire dal triptofano. In presenza dello stress causato dal disallineamento orario, l’organismo attiva un enzima chiamato Ido che, alla stregua di un deviatore ferroviario, ‘ruba’ il triptofano alla serotonina per dirottarlo verso la via della chinurenina”. Il risultato di questo ‘furto’ è “un doppio danno – avverte l’esperto – Da un lato calano i livelli di serotonina e melatonina con buona pace del sonno ristoratore; dall’altro si accumulano sostanze neurotossiche come l’acido quinolinico che alimenta l’astenia e l’ansia. La buona notizia è che oggi è possibile misurare il rapporto chinurenina/triptofano in modo da mappare questo stress invisibile e fornire una prova tangibile del legame tra squilibrio biochimico e sintomi neuro-psichici”.

Chi rischia di più? “Se per una persona sana l’adattamento richiede circa 7 giorni – risponde Minelli – per chi convive con patologie croniche il cambio d’ora può agire da detonatore. Nei pazienti con diabete e sindrome metabolica il disallineamento può causare picchi glicemici anomali, poiché i batteri che intervengono nel metabolismo degli zuccheri non sono pronti a gestire il carico di glucosio all’orario anticipato”. Pericoli anche in caso di malattie infiammatorie croniche intestinali (Idb). “Per chi soffre di tali patologie – illustra lo specialista – l’integrità della barriera intestinale è già precaria. La riduzione di butirrato indotta dallo stress circadiano può indebolire ulteriormente la tenuta delle giunzioni che mantengono integre le pareti dell’intestino. Questo ‘leaky gut’ stagionale, oltre a facilitare il passaggio di endotossine batteriche nel circolo sistemico, innesca recidive della sintomatologia dolorosa intestinale o alterazioni dell’alvo”. Infine, in caso di ipertensione “la perdita di ritmo del microbiota può alterare la regolazione della pressione, soprattutto nel momento del picco di cortisolo mattutino”, avverte l’esperto.

Come difendersi? “Non siamo vittime inermi del tempo – osserva Minelli – Possiamo aiutare il nostro cronobiota a riallinearsi con strategie mirate. Qui può aiutarci il bioatching, ovvero l’arte di fare piccoli, ma mirati, cambiamenti nel proprio stile di vita per convincere il corpo a funzionare al massimo delle sue potenzialità anche – e anzi soprattutto – quando deve subire cambiamenti. Sincronizzazione luminosa: esporsi alla luce naturale appena svegli per resettare l’orologio interno. Nutrire la resilienza: utilizzare prebiotici come l’amido resistente o l’inulina, che forniscono il ‘carburante’ necessario ai batteri per produrre butirrato anche sotto stress. Poi regolarizzare gli orari dei pasti, evitando spuntini notturni che confondono ulteriormente il ritmo batterico”. Conclude l’immunologo: “Comprendere che la nostra salute dipende dall’armonia tra il tempo sociale e il tempo biologico dei nostri batteri è il primo passo per vivere questa transizione non come un trauma, ma come un’opportunità di cura consapevole”.

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