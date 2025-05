Concertone: Carfagna, 'slogan e simboli fuori contesto, altro che parlare di lavoro'

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - “Il 1 maggio dovrebbe essere una festa di tutti. Un giorno per parlare sul serio di lavoro, di tutele, di dignità. E invece, ogni anno, finisce per diventare l’ennesimo comizio a cielo aperto di una certa sinistra. Cori, bandiere che vengono bruciate, sl...

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Il 1 maggio dovrebbe essere una festa di tutti. Un giorno per parlare sul serio di lavoro, di tutele, di dignità. E invece, ogni anno, finisce per diventare l’ennesimo comizio a cielo aperto di una certa sinistra. Cori, bandiere che vengono bruciate, slogan e simboli usati fuori contesto. Dove finisce l’attenzione sul tema del lavoro? Un’occasione che potrebbe davvero unire il Paese si trasforma, puntualmente, nell’ennesima occasione per dividersi.

Che peccato”. Lo scrive su social Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.