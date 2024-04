Lo scorso 12 aprile è stato ufficialmente pubblicato il pdf del bando per allievi agenti di polizia. Si cercano circa 1.900 nuovi poliziotti: le selezioni sono aperte fino al prossimi 13 maggio.

Concorso polizia di Stato 2024: i requisiti per partecipare

Il 12 aprile è stato pubblicato il bando sul portale istituzionale della Polizia di Stato. Per partecipare c’è tempo fino al 13 maggio, ma bisogna rispettare alcuni precisi requisiti. Primo fra i quali, ovviamente, essere cittadini italiani, avere compiuto il 18° anno di età. Inoltre, serve non avere compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ma anche godere dei diritti civili e politici, possedere le qualità di condotta necessarie allo svolgimento del ruolo, previste dal comma 6, dell’articolo 35, del decreto legislativo 165 del 2001. I candidati che soddisfano tutti questi requisiti saranno sottoposti all’accertamento dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia. I candidati, poi, dovranno essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado.

Concorso polizia di Stato 2024: gli esclusi

Coloro che sono stati, per motivi diversi dall’idoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da un precedente arruolamento nelle forze armate o nelle forse di polizia, non potranno partecipare al concorso. Medesimo discorso anche per coloro i quali sono stati dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati in seguito di un procedimento disciplinare. Per accedere al concorso basterà cliccare sul sito e accedere attraverso le proprie credenziali Spid o Carta di identità elettronica.