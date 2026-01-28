Condanne internazionali per la distruzione della sede UNRWA in Israele: un'analisi approfondita

La recente demolizione della sede dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi (UNRWA) a Gerusalemme Est da parte delle autorità israeliane ha suscitato un’ondata di indignazione a livello globale. Questa azione è stata condannata da undici Paesi, che hanno espresso preoccupazione per il futuro dell’assistenza umanitaria ai palestinesi.

La denuncia internazionale

In un comunicato congiunto, i ministri degli esteri di Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Irlanda, Giappone, Norvegia, Portogallo, Spagna e Regno Unito hanno definito la demolizione come “un atto senza precedenti” contro un’agenzia delle Nazioni Unite. I Paesi firmatari hanno esortato il governo israeliano, membro delle Nazioni Unite, a fermare tutte le demolizioni e a rispettare i diritti umani fondamentali.

Il contesto dell’operato dell’UNRWA

In un periodo di crescente tensione e conflitto, l’UNRWA gioca un ruolo cruciale nell’erogazione di servizi essenziali per milioni di rifugiati palestinesi, offrendo assistenza in settori come l’istruzione e la salute. Tuttavia, le autorità israeliane hanno intensificato le pressioni contro l’agenzia, accusandola, senza prove concrete, di avere legami con Hamas, un’accusa che è stata categoricamente rifiutata dalle Nazioni Unite.

Le leggi israeliane contro l’UNRWA

, il parlamento israeliano ha approvato una legislazione che impedisce all’UNRWA di operare in aree sotto il controllo israeliano. Queste misure sono state ulteriormente rinforzate con emendamenti approvati a dicembre, suscitando forti critiche da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. La decisione di demolire la sede di Gerusalemme Est è stata vista come un attacco diretto all’operato dell’agenzia.

Le parole di Philippe Lazzarini

Philippe Lazzarini, capo dell’UNRWA, ha descritto l’azione israeliana come “un attacco senza precedenti” contro un’agenzia delle Nazioni Unite, sottolineando che Israele ha l’obbligo di rispettare l’inviolabilità delle strutture delle Nazioni Unite. Lazzarini ha fatto riferimento a una sentenza dell’International Court of Justice, che afferma chiaramente che Israele deve facilitare il lavoro dell’UNRWA e rimuovere le restrizioni imposte.

La situazione umanitaria a Gaza

In seguito ai conflitti in corso, la situazione umanitaria a Gaza è diventata estremamente critica. Dall’inizio delle ostilità, almeno 71.660 palestinesi sono stati uccisi in attacchi israeliani. Nonostante l’ingresso di aiuti umanitari, le condizioni di vita rimangono inaccettabili e le necessità della popolazione non sono state soddisfatte.

Le responsabilità di Israele

In quanto potenza occupante, Israele ha l’obbligo di garantire il rispetto dei diritti e delle necessità della popolazione palestinese. Un accordo di cessate il fuoco, mediato dagli Stati Uniti, prevedeva l’ingresso di 600 camion di aiuti umanitari al giorno, ma questo impegno non è stato rispettato, aggravando ulteriormente la crisi umanitaria. Secondo le ultime statistiche, almeno 492 palestinesi sono stati uccisi da quando il cessate il fuoco è stato dichiarato.