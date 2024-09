Condizioni climatiche avverse hanno provocato allagamenti in Val Veny e uno smottamento in Valgrisenche ad alta quota.

L'allerta meteo che ha colpito la zona nord-ovest della Valle d'Aosta è terminata, diminuendo dall'allerta arancione a quella gialla. C'è stata una frana ad Usselières e alluvioni in Val Veny, con la registrazione di 95 millimetri di pioggia a Courmayeur. Nonostante ciò, non ci sono stati danni significativi da erosione o inondazioni. Nelle altre parti della regione, le condizioni sono tornate alla normalità.

L’episodio di cattive condizioni meteo che ha coinvolto principalmente la zona nord-ovest della Valle d’Aosta è terminato. L’allerta idrogeologica per l’area estendente dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per le regioni del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, emessa dal Centro funzionale regionale, è scesa dal livello arancione a quello giallo. Il Corpo forestale della Valle d’Aosta ha riportato “una frana ad Usselières” nella alta Valgrisenche e “alluvioni in Val Veny, specialmente nelle località Freney e Praz della Brenva, con ruscelli e trasporti di detriti in vari corsi d’acqua secondari”. Il Comune di Courmayeur aveva precauzionalmente bloccato l’accesso alla Val Veny e alla Val Ferret il giorno prima. Inoltre, “tutti i livelli stanno diminuendo. Nella Dora Baltea, in particolare presso la stazione idrometrica di Aymavilles, abbiamo quasi raggiunto il primo livello di allerta, ma non sono stati riscontrati danni significativi da erosione o esondazioni”. Da quando è stata emessa l’allerta, sono stati “misurati 95 millimetri di pioggia a Courmayeur Mont de la Saxe, circa 90 mm a Lex Blanche e una media di 66 mm” nella zona nord-ovest. “Le precipitazioni nelle altre aree sono state considerevolmente minori. Gli idrometri di Valtournenche Maen e Pré-Saint-Didier hanno rilevato il superamento del primo livello di allerta”. Nelle altre parti dell’area regionale, le condizioni sono ritornate alla normalità.