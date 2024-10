Allerta rossa per piogge intense e venti forti in Lombardia, allerta arancione in Trentino Alto Adige e allerta gialla in altre regioni italiane

È stata emessa un’allerta rossa per condizioni meteorologiche avverse in Lombardia, con l’attesa di piogge intense e venti forti nelle regioni del Centronord. La Protezione civile ha comunicato che, in base ai fenomeni attuali e previsti, per giovedì 10 ottobre è stata attivata l’allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in alcune aree della Lombardia. Inoltre, è stata dichiarata un’allerta arancione in parte della Lombardia e nell’intero Trentino Alto Adige. Si segnala anche un’allerta gialla per il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Liguria e per specifiche zone della Lombardia, dell’Emilia Romagna, della Toscana e dell’Umbria.