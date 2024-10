Condizioni meteorologiche avverse: è stata emessa un’allerta arancione per la giornata odierna in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria.

Una perturbazione atlantica causerà forti piogge e temporali che interesseranno il centro-nord Italia, estendendosi successivamente al sud. Il vento aumenterà la sua intensità, conducendo ad una diminuzione delle temperature. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso per possibili condizioni meteorologiche avverse, attivando misure di protezione civile nelle aree a rischio. L'allerta arancione è stata rilasciata per parti del Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nonché per l'Umbria, mentre l'allerta gialla riguarda altre aree del nord e sud Italia. Scuole in alcune aree delle Marche, Umbria e Toscana rimarranno chiuse. In Emilia-Romagna sono in corso lavori di rinforzo degli argini e attività preventive. Si è posta attenzione particolare alla zona di Traversara, a Bagnacavallo, recentemente danneggiata da una perturbazione atmosferica.

Una forte perturbazione di origine atlantica darà inizio oggi a un netto deterioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge e temporali che interessano gran parte del centro-nord Italia, espandendosi in seguito verso alcune zone del sud. Inoltre, nel corso della giornata, il vento aumenterà la sua intensità soprattutto nell’alto Adriatico, nelle aree appenniniche e in Sardegna, comportando una significativa diminuzione delle temperature.

In base alle previsioni attuali, il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso riguardante condizioni meteorologiche avverse, che impongono l’attivazione delle misure di protezione civile nelle aree interessate. Gli eventi meteorologici attesi potrebbero infatti causare delle problematiche idrogeologiche e idrauliche, dettagliate in un bollettino nazionale consultabile sul sito ufficiale del Dipartimento.

L’avviso segnala che, fin dalle prime ore di oggi, ci saranno piogge diffuse, includendo anche fenomeni di rovesci o temporali su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e nelle zone occidentali di Abruzzo e Molise, con un ulteriore estensione verso Veneto, Friuli Venezia Giulia e Campania. Questi eventi temporaleschi saranno caratterizzati da forti intensità, frequente attività elettrica, possibilità di grandinate e raffiche di vento molto sostenute. In considerazione di questi fenomeni, è stata emessa un’allerta arancione per parte del Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, nonché per l’intero territorio dell’Umbria.

Una segnalazione di allerta gialla riguarda diverse aree del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, dell’Emilia-Romagna, della Toscana, delle Marche e dell’Abruzzo, oltre a coprire l’intero Lazio, Molise, Campania e Puglia, e parte della Sardegna e della Basilicata. In alcuni comuni delle Marche, come Ancona, le scuole rimarranno chiuse, così come a Terni in Umbria. In Toscana, nella provincia di Livorno, le lezioni non si svolgeranno a Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto, Rosignano Marittimo, Bibbona, Collesalvetti e sull’isola d’Elba nei comuni di Portoferraio, Campo nell’Elba, Porto Azzurro e Marciana Marina. Le scuole nel Grossetano non apriranno a Massa Marittima, Gavorrano e Roccastrada, mentre nel Pisano il provvedimento si applica a Montescudaio, Guardistallo e Casale Marittimo.

In Emilia Romagna si stanno intensificando i lavori per rinforzare gli argini, con lavori in corso nei cantieri per le emergenze e la copertura temporanea degli argini più vulnerabili. È stato attivato il sistema di Protezione civile e aumentato il numero di aziende disponibili ad intervenire in caso di necessità, coinvolgendo anche i Consorzi di Bonifica che stanno svuotando i canali come misura preventiva. Queste sono alcune delle azioni intraprese dalla Regione Emilia-Romagna in previsione dell’allerta arancione per temporali e frane prevista per il 3 ottobre. Nel primo pomeriggio si è riunito il Centro di coordinamento soccorsi della provincia di Ravenna, e a Rfi è stata richiesta una sorveglianza sui ponti sotto la loro responsabilità.

Un focus specifico è stato posto sulla zona di Traversara, situata a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, che ha subito gravi danni a causa dell’ultima perturbazione atmosferica.