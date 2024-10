Maltempo dal Nord al Lazio: allerta arancione in Toscana, fiumi in piena e scuole chiuse in Lombardia e Bergamo

Il maltempo interessa in particolare il Nord Italia, con temperature nettamente sotto la media. I corsi d’acqua sono torbidi, i cieli sono grigi e la pioggia non accenna a fermarsi, interessando le regioni da Nord a Lazio. In Alessandria, il fiume Orba ha raggiunto livelli critici ed è straripato nella zona di Capriata, a causa delle piogge eccezionali che hanno portato accumuli compresi tra 170 e 200 millimetri in breve tempo.

Lombardia

La situazione è particolarmente severa a Milano: il Lambro ha fatto registrare esondazioni, mentre il Seveso ha raggiunto livelli preoccupanti, con 50 mm di pioggia già caduti nel primo pomeriggio sulla città. Diverse località, come Varese e Bergamo, sono in allerta rossa, e la nota corsa ciclistica delle tre valli varesine è stata annullata per ragioni di sicurezza. Per precauzione, sono state chiuse le scuole medie ed elementari in alcune valli della bergamasca.

Venezia

Il fenomeno dell’acqua alta si è fatto sentire con l’attivazione delle paratoie del Mose, e il Bacchiglione è sotto osservazione, mentre i bacini del Piave e del Brenta sono in allerta.

Emilia Romagna

Anche l’Emilia Romagna risente delle forti piogge, essendo già provata da un’alluvione recente.

Toscana

È attiva un’allerta arancione, con precipitazioni diffuse su tutto il territorio e mareggiate lungo la costa.

Lazio

Il maltempo colpisce in modo particolare la parte settentrionale della regione.