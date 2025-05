Coni: Malagò, 'penso ultima volta al Quirinale da presidente, sport eccellenza Italia'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Al Quirinale "immagino l'ultima volta da presidente del Comitato olimpico nazionale". Lo ha affermato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione dell'incontro del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con le squadre di Milan e Bologna in vista della finale di Coppa Italia di domani sera. Malagò, che ancora una volta ha ringraziato il Capo dello Stato per la sensibilità dimostrata nei confronti del mondo dello sport, al termine del suo intervento ha parlato di un "testamento programmatico per quello che sarà il futuro, perchè lo sport è un'eccellenza del nostro Paese".

Il presiente del Coni ha anche ricordato la recente visita di Mattarella al centro 'Giulio Onesti' del Coni e la sosta di fronte alla targa che nei campi di calcio dove si alleneranno Milan e Bologna ricorda Gianluca Vialli.