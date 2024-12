Consulta: Fontana, 'con quorum più basso spero a gennaio si arrivi ad accordo'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo fatto questa nuova fumata nera, almeno adesso si è abbassato il quorum e credo che abbassandosi il quorum l'accordo sia molto più vicino. Io quello che potevo fare l'ho fatto, convocando il Parlamento tutte le settimane. Non so s...

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – "Oggi abbiamo fatto questa nuova fumata nera, almeno adesso si è abbassato il quorum e credo che abbassandosi il quorum l'accordo sia molto più vicino. Io quello che potevo fare l'ho fatto, convocando il Parlamento tutte le settimane. Non so se riuscirà a trovare il tempo per fare un'altra seduta prima di Natale però credo che a questo punto non ci sono più scuse e mi auguro che a gennaio dell'anno prossimo si riesca" ad eleggere i nuovi giudici costituzionali", perchè "non possiamo permetterci una Corte costituzionale così risicata nei numeri e richiamo tutte le forze politiche perchè si riesca a trovare una soluzione". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l'incontro con i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.