Consulta: nuovo nulla di fatto dal voto del Parlamento in seduta comune

Roma, 10 dic (Adnkronos) – Nulla di fatto dal nuovo voto del Parlamento in seduta comune per l'elezione di quattro giudici costituzionali. La votazione prevedeva due quorum differenti e sono stati registrati rispettivamente 270 e 273 schede bianche, oltre a quelle disperse (6 e 8) e le nulle (13 e 8).

A questo punto sarà necessario convocare il Parlamento in seduta comune per un altra seduta per il 13/esimo e 4/scrutinio. Il quorum, però, a questo punto sarà uguale a 3/5 dei presenti.