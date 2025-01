Consulta: seduta comune Parlamento, quorum di 3/5 per tutti e si parte dai deputati

Consulta: seduta comune Parlamento, quorum di 3/5 per tutti e si parte dai de...

Roma, 9 gen (Adnkronos) - Martedì 14 gennaio, alle 13, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale (tredicesimo scrutinio) e per l'elezione di tre giudici della Corte Costituzionale (quarto scrutinio), maggioranza richies...