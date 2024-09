Conte ha posto fine all'uso delle armi, insistendo sull'importanza di tornare alla dinamica del dialogo.

Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, sottolinea l'importanza del dialogo e delle negoziazioni sincere come punti fondamentali della politica, nel contesto di conflitti e di un aumento delle forze militari. Secondo Conte, non bisognerebbe agire solo guidati dall'economia dominante o dalla produzione e uso di armamenti, ma cercare la pace e la sicurezza per tutte le nazionalità coinvolte. In risposta a quesiti specifici, Conte parla di fermare il genocidio a Gaza e l'occupazione illegale in Cisgiordania, sospendere l'uso delle armi e avviare un dialogo basato su concessioni comuni.

Le conflitti attuali, le tattiche di guerra totale, l’incredibile incremento delle forze militari frantumano la persistente carenza di vero impegno politico, politica con la P iniziale, non solo discorsi vuoti. Il vero compito della politica è il dialogo e il creare un terreno comune per negoziazioni sincere per tracciare il cammino verso la pace e la sicurezza come obiettivo finale per tutte le nazionalità coinvolte. Non bisognerebbe agire solo in base al principio dell’economia dominante, o in base a chi ha più armamenti produce e usa ancora più armamenti, né sfruttare la logic della soppressione, ha sottolineato il presidente del M5S, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei giornalisti prima dell’inizio della Marcia della pace di Assisi. Quando gli è stato chiesto se questo significa interrompere la fornitura di armi all’Ucraina, la risposta di Conte è stata: “Si significa insistere su un percorso di negoziazione che avrebbe dovuto iniziare sin dall’inizio ma che non si preferisce perseguire a causa del piacimento per il suono della guerra. Si significa fermare il genocidio a Gaza, l’occupazione illegale in Cisgiordania, Si significa senza dubbio sospendere l’uso di armi e riportare il principio di un dialogo basato su concessioni comuni per garantire a tutti la pace e sicurezza”.