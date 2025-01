Un’operazione di sicurezza su scala nazionale

In occasione dei festeggiamenti per il fine anno, le forze dell’ordine italiane hanno effettuato un’operazione di controllo su vasta scala, monitorando circa 28.200 persone in sette grandi città. Questo intervento, coordinato dal Viminale, ha avuto come obiettivo principale quello di garantire la sicurezza pubblica durante una delle notti più festose dell’anno. I dati raccolti tra il 30 e il 31 dicembre evidenziano un impegno significativo da parte delle autorità, con un totale di 146 arresti e 520 denunce.

I numeri delle principali città italiane

Milano ha registrato il numero più elevato di controlli, con 7.500 persone monitorate, di cui 106 denunciate e 24 arrestate. La capitale, Roma, ha visto 3.800 controlli, con 61 denunce e 24 arresti. Napoli ha avuto un’operazione di controllo su 2.500 persone, con 51 arresti e 92 denunce. Torino ha effettuato 5.300 verifiche, portando a 71 denunce e 32 arresti.

Altri risultati significativi

Firenze ha visto 1.700 controlli, con 8 arresti e 104 denunce, mentre a Bologna sono stati effettuati 6.600 controlli, con 3 arresti e 46 denunce. Infine, a Palermo, le forze dell’ordine hanno denunciato 40 soggetti, con 4 arresti su 800 controlli. Questi dati dimostrano l’impegno costante delle autorità nel mantenere l’ordine pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini durante le festività.